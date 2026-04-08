トランプ米大統領/Alex Brandon/AP/File（CNN）トランプ米大統領は7日、「文明全体」を破壊すると予告していた午後8時（日本時間8日午前9時）の期限まで2時間を切る中、イランとの2週間の停戦に同意したことを明らかにした。トランプ氏によれば、停戦合意はホルムズ海峡再開にイランが同意することを条件になされた。トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルに「パキスタンのシャリフ首相およびムニール元帥と協議したところ、彼ら