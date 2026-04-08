お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが、尾形と8歳の長女・さくらちゃんのテレビ収録に同行した様子を公開した。親子での仲睦まじい2ショットとともに、現場の楽しげな雰囲気が伝わり、反響を呼んでいる。【写真】長女・さくらちゃん＆パンサー尾形との2ショット公開あいさんは6日、「テレビ収録でした」と題してブログを更新し、「今日はパパとさくちゃんテレビ収録でした！！」と報告。ピンクの襟元に鮮やかなブ