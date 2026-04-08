女優の剛力彩芽（33）が8日までに自身のインスタグラムを更新。私服姿を公開した。「『お終活3 幸春！人生メモリーズ』完成披露上映のときのしふく」と書き出した剛力。おしゃれな私服兼仕事衣装を披露した。メガネを着用したオフショットをアップ。ファンからは「眼鏡のフレーム、その形が剛力さんの顔立ちにピッタリですね」「まとめて可愛いです剛力さんの笑顔にもきゅーん」「凄くカッコ良くて素敵過ぎます」「メガネ