将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で開幕する。【映像】糸谷八段の前夜祭あいさつ（実際の映像）開幕を前日に控えた前夜祭、大きな拍手で迎えられた挑戦者の糸谷八段は、万感の思いを込めて自身のこれまでの歩みを「花」に例えた。3年前、最高峰のA級からB級1組へ降級するという憂き目に遭った際、去り際