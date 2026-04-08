◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのミゲル・ロハス内野手（３７）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンを急きょ外れた。試合開始予定時間の２２分前にスタメンが変更されることが発表され、その後「家族の問題」と理由が明かされた。ロハスは「８番・遊撃」でスタメンに入っていたが、代わりに金慧成内野手（２７）がスタメンに入っ