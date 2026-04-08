アサヒビールとニッカウヰスキーは4月6日、ブランド生誕70周年を記念した期間限定イベント「あなたの知らないブラックニッカ展」のオープニングイベントを、東京・原宿の東急プラザ原宿「ハラカド」で開催した。会場にはゲストとしてお笑いコンビ「ニューヨーク」(嶋佐和也さん、屋敷裕政さん)が登壇。19年ぶりに刷新されたパッケージデザインや、4月7日から発売される新商品「ブラックニッカ クリアハイボール」の魅力をアピール