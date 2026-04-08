カロリーオーバーな食生活をおくる人の食生活とは 脂・糖・アルコールのうち、一番好きなものを少しだけ我慢する カロリーオーバーな食生活をおくる人の多くは、・「油ものが好き」(脂質の摂りすぎ)・「甘いものが好き」(糖質の摂りすぎ)・「お酒が好き」(血糖値が急上昇)のいずれか、または重複し