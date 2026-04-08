米株価指数先物急騰イランが停戦案承認、イスラエルは攻撃停止 東京時間08:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限47770.00（+958.00+2.05%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6792.00（+135.25+2.03%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24920.00（+549.00+2.25%）