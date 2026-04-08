８時５０分に日本国際収支（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 国際収支（2月）08:50 予想34900.0億円前回9416.0億円（経常収支) 予想24420.0億円前回31450.0億円（経常収支・季調済) 予想30700.0億円前回-6004.0億円（貿易収支)