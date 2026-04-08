「ブルージェイズ１−４ドジャース」（７日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が今季３度目の先発マウンドに上がり、３者連続三振の完璧な立ち上がりを見せた。最終的に今季最長となる７回途中１失点。七回に無死一三塁のピンチを招いてマウンドを降りたが、ベシアが好リリーフで２勝目を手にした。先頭のスプリンガーからスライダーで空振り三振を奪った山本。続くバーショも２球で追い込み、最後はツーシームで空振り三