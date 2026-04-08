今回は、夫が土下座し、妻に泣いてすがった結果についてのエピソードを紹介します。仕事から帰宅すると、家に誰もおらず…「子どもが生まれてからというものの、妻はいつもピリピリしています。俺は育児を手伝っているつもりなのに、妻としては不満みたいで……。そんなある日、仕事から帰宅すると、家はがらんとし、家具が置いてあるだけの状態でした。どうやら妻と子どもは妻の実家に帰ってしまったようで、机には離婚届と妻から