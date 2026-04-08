・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３４８．７９（－８７．５０） ・ドイツ・ＤＡＸ ２２９２１．５９（－２４６．４９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９０８．７４（－５３．６５） ・ロシア・ＲＴＳ １１１８．９５（＋４．８５） 出所：MINKABU PRESS