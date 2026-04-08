・ＮＹダウ４６５８４．４６（－８５．４２） 高値４６７４４．７６ 安値４６２１４．７７ ・Ｓ＆Ｐ５００６６１６．８５（＋５．０２） ・ナスダック総合指数２２０１７．８４（＋２１．５１） 出所：MINKABU PRESS