・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝１１２．９５ドル（＋０．５４ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４６８４．７ドル（±０．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７１８２．６セント（－８３．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５９８．００セント（＋２．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４４９．００セント