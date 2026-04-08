７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８５．４２ドル安の４万６５８４．４６ドルと反落した。トランプ米大統領がイランに対して強硬的な発言をしたことを受けて米原油先物相場が上昇し、主力株の重荷となった。一方で、パキスタン側が米国とイランの停戦交渉の期限を２週間延長するように要請したと伝わったことは、全体相場にはサポート要因となった。 ナイキ＜NKE＞やホーム・デポ＜HD＞が売られ、エステ