米国時間７日夕方（日本時間８日朝）のシカゴ市場で、日経平均先物が急騰している。６月限は一時５万６０００円台に乗せ、前日の清算値と比較して上げ幅は２０００円を超えた。トランプ米大統領が自身のＳＮＳにおいて、イランに対する攻撃を２週間停止することで合意すると表明。これを受けた買いが入った。 出所：MINKABU PRESS