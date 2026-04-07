「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のウォレットライン「ウォレット・コム デ ギャルソン（Wallet COMME des GARÇONS）」が、新作「クラスプハンドルズ（CLASP HANDLES）」を4月10日に発売する。【画像をもっと見る】クラスプハンドルズは、横長タイプのがま口財布に2本のハンドルが付き、バッグのように持ち運ぶことができるデザイン。コイン入れ1ヶ所、オープンポケット2ヶ所を備えるがま口小 （6万6770