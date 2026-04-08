大阪3月限ナイトセッション 日経225先物54040+460 （+0.85％） TOPIX先物3689.5+26.0 （+0.70％） シカゴ日経平均先物53960+380 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 7日の米国市場は、NYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは上昇。イランが米国との直接的な停戦交渉を打ち切ったと報じられるなかで売りが先行して始まり、NYダウの下落幅は450ドルを超える場面もみられた。ただ、パキ