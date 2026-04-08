将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で開幕する。【映像】「春休み」に柔らかい笑顔を見せた藤井名人王将戦、棋王戦と最終局までもつれ込む大激戦が続いた2025年度終盤。極限の死闘を制して六冠を堅守した藤井名人は、激動の年度末を終えた後、新年度の開幕となる本局までのわずかな期間、つかの間の「春休み