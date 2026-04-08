負の連鎖を断ち切った。EX風林火山の二階堂亜樹（連盟）が4月7日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。アガリ3回、放銃0回の危なげないスタッツで、チームのセミファイナルシリーズ初勝利を持ち帰った。【映像】快勝の決定打 亜樹、美しく決めたダマテンでの混一色当試合は起家から赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、亜樹、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びで