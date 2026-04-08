◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャース・山本由伸投手（27）は、敵地トロントで行われたブルージェイズ戦に先発。試合前にはドジャースの公式インスタグラムで球場入りの様子を投稿した。公式インスタグラムでは「ワールドシリーズMVPがトロントに帰還」と山本が黒縁メガネを着用したデニムジャケットコーデで球場入りの様子を投稿した。さらに昨年のワールドシリーズの名場