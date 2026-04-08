今年2月の実質賃金が発表され、前年同月比で2か月連続のプラスになりました。厚生労働省が発表した「毎月勤労統計」の速報値によりますと、基本給や残業代、賞与などを合わせた今年2月の1人あたりの給与は、平均29万8341円で、前の年の同じ月と比べて、3.3パーセント増え、50か月連続のプラスです。また、物価の変動を反映させた実質賃金は、前の年の同じ月と比べて1.9パーセント増え、2か月連続のプラスとなりました。厚労省は、