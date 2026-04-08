米男子ゴルフのメジャー今季第1戦マスターズは9日から4日間、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開催される。初出場の片岡尚之（28＝ACN）は7日、東北福祉大の先輩・松山英樹（34＝LEXUS）とイン9ホールを回った。16番パー3ではパトロン（観客）の求めに応じて、池の水面にバウンドさせてグリーンに乗せる“水切りショット”に挑戦した。1発目は弾道が高すぎて水面に触れることなく池を越えて失敗。スイング後に