「ブルージェイズ−ドジャース」（７日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手が初回の第１打席で自己最長を更新する４２試合連続出塁をマーク。イチローが持つ日本勢最多記録まであと１試合と迫った。初回先頭の第１打席。ブルージェイズのガーズマンが慎重な攻めを見せてきた中、ストレートの四球を選んで出塁。一塁に歩くと、ゲレーロからミットでお尻をたたかれていた。大谷は直近４試合でマルチ安打をマークしており、