経済同友会は、委員長を務めていた伊藤穣一氏について少女らへの性的虐待の罪で起訴されたエプスタイン氏との関連を調査し、問題がないと結論づけたと明らかにしました。【映像】問題がないと結論づけた経済同友会山口明夫代表幹事「その文書も含めて、それから大学の調査結果のレポートもすべて分析をさせていただいた結果の判断」伊藤氏はマサチューセッツ工科大学「メディアラボ」の所長時代にエプスタイン氏から資金提供を