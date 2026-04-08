JR東日本によりますと、外房線は誉田駅と上総一ノ宮駅の間の上下線で、午前7時30分ごろから運転を見合わせています。走行中に車両に異常が確認されたとし、土気駅で車両点検を行っているとのことです。運転再開は午前8時30分ごろの見込みです。