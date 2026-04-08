トロントでブルージェイズ戦米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと対戦している。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場した。このカードは、昨秋のワールドシリーズ以来のトロントでの試合。初回の打席で自己記録を更新し、ファンから驚きの声が上がった。大谷は初回先頭の打席で相手先発のガウスマンから四球を選び、昨季から続く連続試合出塁を「42」に伸ばした。過去の日本人最