元スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪５００メートル金メダリストの小平奈緒さんが７日に自身のインスタグラムを更新し、桜の下でのサイクリングショットを披露した。「病院のとなりを流れる薄川の桜が、見頃を迎えています。松本暮らしを始めて、この春で４年目。四季の移ろいを感じながら、この街の風景が少しずつ心に馴染んでくるのを感じています。」と書き出した小平さん。「日曜日の朝は、お花見ライドへ行