フリーの原千晶アナが、同じくフリーの渡部有アナとの２ショットを公開した。原アナは７日に自身のインスタグラムを更新。「同じ事務所の渡部有さんと色んなお話ができてとっても楽しかったです！」とつづり、互いに笑顔の２ショットを披露した。そして、「有さんチョイスのお店がおしゃれすぎましたお土産までありがとうございました」とつづり、料理の写真をアップした。この投稿には「二人とも可愛いですね」「素敵