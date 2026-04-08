「M―1グランプリ2025」ファイナリストのエバース・佐々木隆史が6日付けでXに「M―1ツアー」のネタ時間について投稿。840万件を超えて表示され、話題を呼んでいる。 【写真】2回目はみんな優等生、と思ったら… 佐々木は「M―1ツアー愛知1公演目でイチゴと豆鉄砲のネタ時間を見て町田が楽屋でブチ切れたらみんな萎縮して6分台になってたエバースもネタ時間守ってないのに」と舞台