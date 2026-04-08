きょう未明、三重県鈴鹿市で道路を横断中の男性が車にはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】深夜に道路を歩いて横断中の64歳の男性会社員 車にはねられ意識不明の重体 三重・鈴鹿市の近鉄鈴鹿線「平田町駅」前の県道 警察によりますと、きょう午前0時半ごろ、鈴鹿市算所で、県道を北向きに歩いて渡ろうとした市内に住む64歳の男性会社員が、東向きに走ってきた乗用車にはねられました。 現場は信号や横断歩道ある交差