日本航空（JAL）と日本トランスオーシャン航空（JTA）は、東京/羽田〜沖縄/那覇線で5月のゴールデンウィークに臨時便を設定した。5月2日・4日・5日に各日1往復2便、計3往復6便を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。JL997/994便は日本トランスオーシャン航空（JTA）が運航する。これにより同日には、同路線を1日14往復運航することになる。■ダイヤJL991東京/羽田（08：50）〜沖縄/那覇（11：45）／5月2日JL997