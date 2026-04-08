春の劇場公開シーズンに合わせ、あの国民的アニメがついに焼肉の人気店に登場した。全国の『牛角』に、名探偵コナンのキャラクターたちが大集合--謎めくコラボメニュー全7品と、20種以上のオリジナルグッズが、期間限定でそろい踏みする。牛角×コナン30周年コラボ！第1弾は4月8日〜1994年から小学館「週刊少年サンデー」にて連載されている同名の漫画を原作としたTVアニメで、1996年の放送開始から今年でちょうど30周年を迎える