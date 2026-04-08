全国各地から続々と満開の便りが届き、街中が薄紅色に染まるお花見シーズンのピークを迎えました。心浮き立つこの季節に、多くの人が「一度は訪れてみたい」と憧れる人気スポットの数々をチェックしてみましょう。All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、長崎で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します