timeleszの松島聡さんは4月6日、自身のInstagramを更新。オフの日の自撮りショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】timelesz・松島聡のオフ感あふれる姿「黒髪サラスト世界一」松島さんは「【Day Off】ひまつぶし」とつづり、1枚の自撮り写真を投稿。パーカーをかぶった姿で、コーヒー飲料を飲みながらカメラを見つめています。オフ感が満載の貴重なショットです。ファンからは「OFFの聡くんもたまらんよね」「黒髪サラスト