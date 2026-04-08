ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【麺類】をご紹介する。「うどん」のランキング（月別、26年4月7日夜参照）より、トップ5だ。【5位】秋田県 仙北市「稲庭古来堂 訳あり 非常に短い麺含む 稲庭うどん 800g×6袋」12000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】日本三大うどんのひとつに数えられている秋田県の「稲庭(いなにわ)うどん」。稲庭古来うどんは秋田県稲庭地区に300余年の古くから継承されている「手綯(てない)