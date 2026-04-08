大リーグ公式サイトが、アストロズの今井達也の「逆方向に曲がるスライダー」について特集している。MLBの右投手が投げる平均的なスライダーは、グラブ側に約10センチ変化するのに対し、今井のスライダーは腕側へ約15センチ動く。その威力はすでに結果にも表れていて、週末のアスレチックス戦では、9奪三振・無失点の快投。アスレチックスのベテラン打者ジェフ・マクニールは「左に行くのもあれば右に行くのもあった。本当に面