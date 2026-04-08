天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまは4月6日から2日間、福島県を訪問された。【写真】初等科2年のときに運動会でチームリレーで優勝し、ガッツポーズされる愛子さま「今年は東日本大震災から15年の節目の年です。当初は3月25日から2日間、岩手県と宮城県を訪問される予定でした。しかし、両陛下のご体調が整わず延期となってしまいました。それだけに、今回の福島訪問に向けて入念に準備されてたのではないでしょうか」(皇室担当