お笑いコンビ・はんにゃの川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、長男の小学校入学を報告するとともに、子どもたちの顔出しを終了することを明かした。【写真】はんにゃ川島＆長男との3ショットを公開した菜月さん菜月さんは6日、「【祝】入学式からギリギリ！！！」と題したブログを更新し、「晴天の中…入学式に行ってきました」と報告。「いえい、おめでとーーーーーーう！！！」と喜びをつづった。自身はベージュ系の