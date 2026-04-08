◇インターリーグドジャース─ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に「8番・遊撃」でスタメンに名を連ねていたが、家庭の事情により試合開始直前に先発メンバーから外れた。ロハスに代わり、キム・ヘソンが「8番・遊撃」で先発出場。球団は先発メンバーから外れたロハスについて「家庭の事情」と発表した。ロハスは前日6日