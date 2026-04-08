スマホによる現代人の集中力低下が指摘されている。脳に関する多くの著作を持つ神経科医のリチャード・レスタックさんは「その兆しはテレビやワープロが出現したとき、すでに生まれていた」という――。※本稿は、リチャード・レスタック『いくつになっても頭はよくなる記憶力・集中力・思考力・創造力 全部高まる28の習慣』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yanguolin※写真はイメージです -