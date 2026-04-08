母の介護費を自分だけが月9万円負担している場合、「将来の相続でその分を考慮してもらえるのでは？」と考えるかもしれません。しかし実際には、負担額がそのまま相続分に反映されるとは限らないのが現実です。 今回は、生前の親の介護費の負担は相続時に考慮されるのか、制度のポイントを整理します。 介護費の負担は「寄与分」として認められる？ 知っておきたい「扶養義務」と認定の壁 親の介護が始まると、精神