Image: Shutterstock たしかにAIを外部メモリみたいに使っちゃうと、考える力が落ちそうよね。ArsTechnicaのカイル・オーランド氏が4月3日に｢認知的降伏（cognitive surrender）｣という用語についてのブログ記事を書きました。1,372人をテストしてわかった「新しい認知」この言葉は、少なくとも1月頃から出回っていたようで、ペンシルベニア大学ウォートン・スクールのマーケティング准教授