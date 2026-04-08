学歴が本当に影響するのはどんなシーンか。学歴論の専門家である社会学者の吉川徹氏は「学歴至上主義はもはや“日本の文化”だといえる。そんな学歴が真に実効性を帯びるのは、就職でも昇進でもない、まったく別の場面だ」という――。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yusuke Ide■学歴という「不確かなマジックワード」ビジネスシーンでは「部長は東大を出ているから……」とか、「今度入