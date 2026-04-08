米Googleは4月7日（現地時間）、Webブラウザ「Google Chrome」に「縦型タブ（垂直タブ）」と、フルページ表示に刷新した「リーディングモード」の導入を開始した。Chrome 147の安定版リリースに合わせた展開で、すべてのデスクトップユーザーに段階的に提供される。これまでChromeのタブは画面上部に横並びで表示されていた。縦型タブでは、タブを画面左側に縦方向で表示できる。 Microsoft Edge、Firefox、Arcといった競合ブラウ