８日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を水曜コメンテーターの社会起業家・安部敏樹氏が欠席した。この日の番組冒頭で司会の羽鳥慎一アナウンサーが「安部さん、今日はお休みです」と伝えた。安部氏は東大在学中に社会問題の現場を訪れる「スタディツアー」を企画、運営するＲｉｄｉｌｏｖｅｒ（リディラバ）を設立。代表取締役の立場で社会起業家として活動するかたわら同番組の水曜コ