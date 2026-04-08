◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・山本由伸投手（２７）が７日（日本時間８日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした敵地・ブルージェイズ戦で先発した。試合開始前のスタメン紹介で名前がコールされると、大谷、山本は痛烈なブーイングを浴びた。山本は初回に３者連続三振の圧巻のスタートを切った。大谷は初回先頭の１打席目で