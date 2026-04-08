８日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）では、フィギュアスケートのアイスショー「スターズ・オン・アイス」大阪公演が３日から５日に大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで開かれ、今季限りで引退する坂本花織、「りくりゅうペア」の三浦璃来と木原龍一、アリサ・リウ（米国）やイリア・マリニン（米国）などの海外トップスケーターも出演したことを報じた。坂本らの華麗な滑りの映像を見届