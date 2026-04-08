母の日にぴったりの、心ときめくスイーツギフトが登場♡パティスリー GIN NO MORIから、まるで花束のように華やかなクッキー缶と上品なパウンドケーキが発売されます。自然の恵みと美しい彩りを詰め込んだ特別な一品は、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもおすすめ。感謝の気持ちをスイーツで届けてみてはいかがでしょうか♪ 花束のようなクッキー缶♡ 「森の恵みクッ