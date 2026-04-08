校歌や社歌というものはあるけれど、「ゴルフ場歌」というのはめずらしい。そんな情報を編集部に教えてくれた舩越園子さんが記す、記念すべきプロジェクト 飯能ゴルフクラブの歌 誰がつけたかいみじくも恋ヶ窪とはゆかいなり森と泉にいだかれた十八人の恋人が姿やさしくわれを待つ飯能飯能ゴルフクラブ白いボールに惜春の情を打込むひともよし花を小鳥を友と呼びグラスをあげて暮れなずむ四